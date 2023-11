Nouveau préfet de Ziguinchor : Ahmet Tidiane Thiaw prend fonction

Le gouverneur de Ziguinchor Mor Talla Tine a installé le lundi 20 novembre dans ses nouvelles fonctions de Préfet Ahmet Tidiane Thiaw. Ce dernier remplace à ce poste Chérif Mahamadou Makhtar Blondy Ndiaye qui aura passé 16 mois à la tête du département de Ziguinchor comme Préfet, durant 1 an 4 mois.





L'ancien préfet de Ziguinchor rejoint la préfecture de Dakar. Lors de la cérémonie de passation de service, dans son discours d'adieu, il a fait savoir que ces seize mois ont été difficiles à Ziguinchor. " Notre séjour dans le département de Ziguinchor a été un moment difficile compte tenu de la complexité des problèmes qui se dressaient devant nous ", a témoigné Chérif Mahamadou Makhtar Blondy Ndiaye.





L'ex-Préfet de Ziguinchor s'est excusé de me pas pouvoir tirer de bilan en cette circonstance et déroger ainsi à la règle. Il a tenu laisser ce soin à ses supérieurs et aux populations du département de Ziguinchor d'apprécier son travail.





Mor Talla Tine a salué le travail effectué par le Préfet sortant, " un travail remarquable durant les 16 mois à la tête du département de Ziguinchor ", a dit le chef de l'exécutif régional.





Cependant, le gouverneur a rassuré les populations de Ziguinchor, notamment celles du département que la circonscription administrative entre de bonnes mains. Ahmet Tidiane Thiaw a été présenté comme un homme rompu à la tâche avec les qualités humaines nécessaires. Le nouveau Préfet est de la promotion 2007 de l'ENA section administration, après avoir réussi au concours en 2005. Auparavant le Préfet Thiam a servi à la direction de collectivités territoriales général de novembre 2007 à mai 2009. Il intégrera l'administration des collectivités territoriales en occupant le poste de secrétaire général de la ville de Thiès de Juin 2009 à Juillet 2014.





En 2015, Ahmet Tidiane Thiaw intègre l'administration territoriale. Il occupe tour à tour les postes d'adjoint au gouverneur en charge du développement à Kédougou de mai 2015 à juin 2016. Il était également l’adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives à Tambacounda de juin 2016 à avril 2018. Il occupera le même poste dans la région de Diourbel en charge des affaires administratives d'avril 2018 à Mai 2019. Il sera nommé ensuite Préfet du département de Kaolack de mai 2019 à la date du 08 novembre 2023 où il a été nommé Préfet du département de Ziguinchor.