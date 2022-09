Nouveau président de l'Assemblée : Madiambal Diagne séduit...

Madiambal Diagne seduit par Amadou Mame Diop, President Assemblée

L'homme est peu connu du grand public. Toutefois, il semble être un homme de consensus c'est du moins la conclusion faite par Madiambal Diagne qui avoue par contre ne pas le connaître assez.

"Je ne connaissais pas Amadou Mame Diop avant son élection à la Présidence de l’Assemblée nationale. Mais j'ai pu constater qu'il est assez consensuel au sein de sa majorité. La seule contestation notée est celle de Mimi et qui n'a pas été suivie par ses autres collègues" ,a expliqué le journaliste dans une note. A l'en croire, il serait peu probable qu'un autre candidat soit autant accepté.





Madiambal légitime ce choix du président Macky Sall par le parcours de Amadou Mame Diop. "Je découvre qu'il a le profil politique pour avoir régulièrement gagné dans sa circonscription de Richard Toll et jouit d'une bonne expérience parlementaire. Ce qui n'est vraiment pas le cas des autres probables candidats qu'on déclarait. Aussi, il est réputé proche de Macky Sall et milite dans son parti depuis sa création ; ce qui non plus n'est pas le cas de la plupart des autres. Je trouve que tout chef d'Etat chercherait à choisir un fidèle pour diriger la plus haute institution".





En définitive Madiambal Diagne acclame un "choix pertinent d'autant que tout le monde semblait réclamer le renouvellement des personnels politiques". "Mieux, son attitude de pondération et de calme qu'il a montrée hier conforte la bonne impression qu'il a laissé aux gens. En tout cas, il me semble avoir la légitimité politique et professionnelle", termine-t-il.