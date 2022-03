Nouveau président du Conseil départemental de Nioro : Aly Mané appelle à l'unité et au travail

Le socialiste Aly Mané porté à la tête du conseil départemental de Nioro va organiser en avril prochain un forum inclusif consacré au développement de la localité. Il en a fait l’annonce ce jeudi, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur le député Malaw Sow.





Aly Mané a pris fonction en tant que président du conseil départemental de Nioro en présence des différents conseillers. Devant la presse, le nouveau patron de la collectivité territoriale a félicité l'équipe sortante, en commençant par le député Malaw Sow qui dirigeait l’institution.

" Nous allons poursuivre ses projets en cours jusqu'à terme. Nous apporterons notre touche dans ce département. Ainsi, je réitère mon appel aux Niorois à l'unité et au travail. Dans cet élan, j'ai demandé au président du conseil départemental sortant Malaw Sow, qui est un père, d'être dedans. Je souhaite le meilleur pour Malaw Sow, c’est la famille du président Macky Sall qui a gagné dans ce département", affirme Aly Mané.

Le patron du département compte au plus vite se mettre au travail. " Après l'installation des commissions, nous allons explorer des pistes de développement en organisant un forum local pour Nioro afin de recenser tous les problèmes et essayer ensemble de trouver des solutions pour le département de Nioro. Des assises sont prévues au mois d'avril prochain“, a informé l’ancien maire de Paoskoto. " Nous travaillerons avec tous les 15 maires du département qui font partie intégrante de l’institution locale “, a-t- il ajouté.

Par ailleurs, il a identifié un projet en particulier qu’il s’est engagé à mettre en œuvre. “ Nous voulons que Nioro retrouve son lustre d'antan avec le développement car entre Soboya et Kotango, fut aménagé le premier port de développement de l'Afrique de l’Ouest. Avec le projet de Keur Diatta qui est une initiative hydro-agricole d’un investissement de plus de 20 milliards de FCFA, nous nous engageons à relever le défi du développement de Nioro “.

Le président du conseil départemental sortant Malaw Sow, à son tour, a appelé à l'unité et souligné que seule l’APR a gagné gagné lors de ce scrutin. Dans la foulée, il a dit porter son choix sur son successeur pour diriger la liste départementale de la coalition présidentielle lors des prochaines législatives.