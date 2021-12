Nouvel an : 818 détenus dont 10 mineurs graciés

A l'occasion de cette vieille du nouvel an, le Chef de l'Etat Macky Sall a tendu la perche à 818 détenus. En effet, cette mesure de grâce présidentielle a été annoncée par le ministère de la Justice à travers un communiqué transmis à Seneweb.



"[..] le Président de la République, fidèle à son engagement de donner une seconde chance à une catégorie de citoyens momentanément en conflit avec la loi, a accordé son pardon à huit cent dix-huit (818) personnes définitivement condamnées pour diverses infractions et détenues dans différents établissements pénitentiaires du pays" lit-on dans ce document officiel signé ce 31 décembre 2021 à Dakar.



D'après la même note, il s'agit de :

786 personnes bénéficiant d'une remise

totale de peine, dont quatorze (14) gravement malades, une (01) âgée

de plus de soixante-cinq (65) ans et dix (10) mineurs.



"Vingt-six (26) remises de peine de deux (02) ans, six (06) commutations de peine de perpétuité en vingt (20) ans de



réclusion criminelle" renseigne ledit communiqué.