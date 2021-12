[Vidéo] Nouvel an : Les vœux de Malick Gakou

Le leader du Grand Parti a adressé un message à la population sénégalaise. Un message dans lequel il compatit à la souffrance des Sénégalais. « Nous avons traversé ensemble cette année finissante, beaucoup de péripéties allant de la montée du coût de la vie au bafouement des règles les plus élémentaires de la justice et de la démocratie ».



Malick Gakou souhaite ainsi « que l'année 2022 soit une année d'accomplissement d'un meilleur Sénégal où l´intérêt supérieur de la Nation primera sur tout.



Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.»