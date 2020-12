Nouvel An : Macky Sall gracie 854 détenus

854 détenus vont humer l’air de la liberté en cette veille de nouvel an. Le président de la République, Macky Sall leur a accordé la grâce. Il s’agit, d’après un communiqué du ministère de la Justice, de « 782 remises totales de peines, 34 remises partielles de peines, 12 mineurs, 23 grands malades et 3 commutations de peine de perpétuité, en 20 ans de réclusion criminelle ».« Cette mesure qui s’inscrit également dans le cadre du désengorgement des prisons, permet d’améliorer les conditions de prise en charge des détenus et de prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19 dans les établissements pénitentiaires », indique le ministère de la Justice.