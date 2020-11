Nouvelle patronne des affaires étrangères : Aïssata Tall Sall décline sa feuille de route

Fraîchement nommée à la tête du ministère des Affaires étrangères en remplacement d’Amadou Ba, Aïssata Tall Sall décline déjà sa feuille de route. Celle-ci est calquée à la vision du chef de l’Etat sur ce qu’il appelle la « diplomatie de proximité ». Celle qui place au centre des actions les intérêts du Sénégal.







« C’est une énorme responsabilité que le président vient de me confier à ses côtés de pouvoir exécuter la partie de sa vision du programme qu’il a défini en ce qui concerne la politique étrangère et notre diplomatie en général. Voyez-vous j’ai eu l’occasion il y a quelques jours de l’accompagner dans un séjour à Abuja. Je l’ai beaucoup observé. Je l’ai vu faire. Et ma conviction est que le premier diplomate de ce pays c’est bien lui », confie la nouvelle cheffe de la diplomatie sénégalaise à la Rts.





Elle ajoute pour étayer ses propos : « il (le président Sall) avait, à l’occasion de l’inauguration de notre ambassade à Abuja, défini très rapidement l’axe programmatique de ce qu’il appelle sa diplomatie de proximité ». Celui-ci, repose, selon celle qui en a désormais la charge, sur un diptyque : « que cette diplomatie soit la plus rayonnante possible, qu’elle porte l’étendard du Sénégal. L’autre pan de ce diptyque, j’ai également compris que cette diplomatie devait être réelle, efficace. Partout où se trouverait les intérêts du Sénégal, que cette diplomatie les défende, les sauvegarde et les préserve ».





« Je pense que cela je l’ai compris en le voyant lui-même à l’œuvre. Et c’est cela qui me permet d’être très humble et de penser qu’à ses côtés, la tâche est certes énorme mais elle va m’être facilitée par le fait que c’est lui-même qui conduit sa propre diplomatie », conclut la désormais ex-Ministre envoyée spéciale du président de la République.