Nouvelle politique industrielle: Les quatre grand axes de la relance

Le Sénégal s’est doté d'une nouvelle politique industrielle. Il s’agit d’une stratégie optimale de substitution des importations et de promotion des exportations. S’y ajoute la valorisation des ressources intérieures. Cette nouvelle politique industrielle est structurée autour de quatre axes selon le rapport du projet de budget du ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes industries. Moustapha Diop fait face aux députés dans le cadre de l’examen du budget 2023 de son ministère. Il s’agit de la transformation des matières premières agricoles, sylvo pastorales et halieutiques, de la transformation industrielle des ressources minérales et des hydrocarbures, du développement de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacopée ainsi que du développement des industries à forte intensité technologique et d'innovation.



Dans le cadre des mesures d'incitation fiscale, il a informé que l'État du Sénégal a aménagé des Zones économiques spéciales (ZES) avec des avantages fiscaux et douaniers pour permettre à nos industries d'être compétitives. Par ailleurs, au-delà de l'importance des ZES, l'État crée des plateformes industrielles tout en luttant contre les déclarations en sous-douane, les contrefaçons, les fraudes et la diminution des facteurs de production, notamment l'électricité avec le coût fixe, qui plombe nos industries.