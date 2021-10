Nouvelle station balnéaire de Pointe Sarène : Le ministre Alioune Sarr satisfait de l'état d'avancement des travaux de l'hôtel Ryu

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, était dans la nouvelle station balnéaire de Pointe Sarène, pour constater l'état d'avancement des travaux de l'hôtel Ryu. Le ministre s'est dit très satisfait du "rythme d’évolution des travaux" dont la mise en service est prévue en avril 2022.





"Ce sera un hôtel d’une capacité de 514 lits. Il est aussi attendu de ce projet entre 450 et 500 emplois. En effet, la réalisation de cet investissement s’inscrit dans la volonté du chef de l’Etat, Son Excellence M. Macky Sall, de développer un hub touristique intégré, une destination touristique de référence et qui contribuera à améliorer le bien-être des populations à travers la création de richesses et d’emplois décents", a indiqué le ministre.





Alioune Sarr est revenu sur les efforts consentis par l’Etat du Sénégal pour assurer la connectivité du pays à tous les points de la planète, à travers le hub AIBD, la compagnie nationale Air Sénégal et le vaste programme de reconstruction des aéroports régionaux.





Ainsi, à l’heure de la reprise des activités du secteur touristique fortement impacté par la pandémie de la Covid-19, le ministre du Tourisme et des Transports aériens réaffirme l’engagement de l’Etat du Sénégal à poursuivre sa mobilisation et son soutien aux côtés des acteurs. Notamment l’allègement des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal, l’ouverture des frontières, entre autres.





De plus, un montant global de plus de 150 milliards a été mobilisé par le gouvernement du Sénégal pour soutenir et accompagner les entreprises des secteurs du tourisme et des transports aériens, entre 2020 et 2021.





"Cette relance des activités touristiques s’opère à travers diverses initiatives de promotion de la destination Sénégal dans les principaux marchés émetteurs internationaux de touristes et la mobilisation des investissements. Ce qui explique la forte présence du département à l’Exposition universelle Dubaï-2020, sa participation au salon Top Resa de Paris du 5 au 8 octobre derniers, faisant de notre pays le seul en Afrique au sud du Sahara à avoir pris part à ce grand rendez-vous du tourisme international. Et nous y revenons avec des résultats probants avec la signature de contrats entre des groupes hôteliers nationaux et des tours operators internationaux", s’est félicité le ministre.