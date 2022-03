OBLIGATION DE NOMMER UN PM : Le constitutionnaliste Ngouda Mboup répond à Abdou Latif Coulibaly et persiste

Mouhamadou Ngouda Mboup a apporté la réplique au Secrétaire général du gouvernement, Abdoul Latif Coulibaly. Ce dernier l’avait recardé suite à sa déclaration sur l’obligation «immédiate»pour le président de la République, Macky Sall de nommer un Premier ministre (PM). «Sa responsabilité comme professeur de droit, c’est de commenter. Il ne dit pas le Droit. Il donne une position politique. Chacun peut donner une position politique. Il n’y a nulle part où il est écrit cela. Les constitutionnalistes interprètent comme l’homme de la rue», lui a rétorqué l’ancien journaliste.





Sur sa page Facebook, le constitutionnaliste s’est défendu. « Lorsque les politiques n'ont plus d'arguments face à l'évidence, ils tentent de devier le débat par des attaques personnelles», a déclaré Mouhamadou Ngouda Mboup. Tout en persistant: «Le président de la République est juridiquement contraint. Il est tenu de nommer le Premier ministre».





«L’institution gouvernementale ne fonctionne plus correctement car démissionnaire depuis le 20 décembre 2021»





A l’en croire, rien ne se fait sans les Hommes. Et rien n'est durable sans les institutions. «Le refus de nommer le Premier ministre affecte le fonctionnement régulier des institutions. L'institution présidentielle ne fonctionne plus correctement ; car le président de la République ne peut plus prendre les actes touchant à ses pouvoirs partagés», dit-il.





Le juriste ajoute que «l'institution gouvernementale ne fonctionne plus correctement car démissionnaire depuis le 20 décembre 2021». «Le fonctionnement de l'institution parlementaire est affecté par l'absence de Premier ministre. Le président de la République a juré sur l'article 37 de la Constitution de défendre les institutions constitutionnelles de la République, il doit nommer le Premier ministre », ajoute-t-il.