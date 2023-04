Offense au chef de l’État : Cheikh Abdou Bara Doly, les ennuis continuent

Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly sera jugé devant le tribunal correctionnel. Ainsi en a décidé le Doyen des juges, qui a rendu une ordonnance de renvoi en jugement contre le député de Mbacké. L’Observateur, qui donne l’information, indique qu’il appartient désormais au procureur de la République d’enrôler le dossier en vue du procès.



Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly est poursuivi pour offense au chef de l’État, diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs. Il lui est reproché des propos jugés désobligeants, notamment, et tenus lors d’un rassemblement de l’opposition à la Place de la Nation.



Le procureur de la République s’était auto-saisi et avait confié l’enquête à la Division spéciale de la cybersécurité de la police. Lors de son interrogatoire, à la suite de son arrestation, Abdou Bara Doly avait reconnu avoir tenu les propos incriminés, mais précisé que ceux-ci ont été mal interprétés.



Le député avait présenté ses excuses. Malgré tout, la procédure avait suivi son cours. Placé sous mandat de dépôt, le mis en cause bénéficiera, après un bref séjour en prison, d’une liberté provisoire. Le juge vient de l’envoyer en jugement pour un règlement définitif.