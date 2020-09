Ofnac: Dr. Babacar Diop (Fds) convoqué, ce jeudi

Dr Babacar Diop convoqué à l'OFNAC

Le président du parti Forces démocratiques du Sénégal/Les Guelwaars, Dr Babacar Diop, est convoqué, ce jeudi 3 septembre à 10h au siège de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a appris Seneweb.





Cette convocation, nous signale-t-on, fait suite à la plainte déposée, le 16 avril 2020, auprès de ladite institution contre le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, l'homme d'affaires Demba Diop Sy, par ailleurs, député à l’Assemblée nationale et l'homme d'affaires Rayan Hachem pour "faits de fraude, de corruption de pratiques assimilées et d’infractions connexes".