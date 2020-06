Ofnac : Les nouveaux membres invités à «respecter le secret professionnel»

Les six nouveaux membres de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) ont prêté serment, ce jeudi 4 juin, devant la Cour d’appel de Dakar.





Présidant la cérémonie solennelle, le magistrat de ladite institution judiciaire, Adama Sarr, les a invités à respecter le secret professionnel.





«Au cours de votre mission, on vous confiera des dossiers se rapportant à des faits ou évènements très sensibles. Et certains esprits curieux ne manqueront pas de se rapprocher de vous pour connaitre ce qu’il y a dans ces dossiers. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de vigilance dans vos rapports avec les tiers. Respectez le secret professionnel. Abstenez-vous de divulguer les secrets de vos délibérations et des dossiers que vous connaitrez», a-t-il déclaré, leur rappelant que le serment n’est pas une sinécure, mais une responsabilité immense et un travail exaltant.





Le juge Sarr d’ajouter : «Vous allez vous confronter à de la résistance, de la défiance ou de la pression de toute sorte. Lorsque ce sera le cas, la loi vous octroie toute garantie qui vous permettra de mener votre mission dans les meilleures conditions.»





Ces nouveaux membres sont Assane Ndoye, ancien Inspecteur général de la police, Abdoulaye Dianko, Magistrat, Abdoulaye Diop, ancien Contrôleur général de la police, Awa Dièye, Avocate à la cour, Emné Fakhry Ba, Manager des organisations, et Babacar Ba, Président du Forum du justiciable.





La prestation de serment s’est déroulée en présence de Seynabou Ndiaye Diakhaté, Présidente de l’Ofnac, et de plusieurs autres personnalités judiciaires du pays.