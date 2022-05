OFNAC: les rapports 2019, 2020 et 2021 remis à macky sall

Les rapports 2019, 2020 et 2021 de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ont été remis, hier mardi, au président de la République, Macky Sall, indique le quotidien national Le Soleil dans sa parution du jour.



D’après le journal, il s’agit d’enquêtes menées par les experts de l’OFNAC pour identifier toutes les pratiques de fraudes et de corruptions dans une approche de sensibilisation pour promouvoir la transparence dans la gouvernance des affaires publiques.



Pour rappel, l'un des défis majeurs pour l’OFNAC est de mener à bien la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui découle de la vision du Président Macky Sall à travers l’axe 3 du Plan Sénégal Ëmergent (PSE).