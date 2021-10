Opposition: Ndéla Madior Diouf rejoint la grande Coalition "Wallu Sénégal"

Lancée, ce vendredi à Dakar, la grande Coalition "Wallu Sénégal" se grossit avec l'arrivée de Ndèla Madior Diouf dans ses rangs. Cette dernière, leader du parti Réconciliation nationale pour l'unité Africaine (Rnua) a, ainsi, déposé armes et bagages, ce week-end, chez Me Abdoulaye Wade et Cie.