Ordre national des experts du Sénégal : Me Saliou Dièye remplacé feu Marie Delphine Ndiaye à la tête de l'Ones

L’Assemblée générale de l’Ordre national des experts du Sénégal (Ones) s’est tenue le mercredi 7 juillet dernier à Dakar. En cette occasion, selon un communiqué parvenu à Seneweb, l’Ones a d’abord rendu un vibrant hommage à la mémoire de la regrettée Marie Delphine Ndiaye, Présidente de l’exercice en cours, décédée au courant du mois de février 2021.







Et après avoir adopté les rapports d’activité et financier, l’Assemblée a procédé à l’adoption des nouveaux textes relatifs au règlement intérieur et au Code des devoirs professionnels.





L’Ones a également élu son nouveau président, en remplacement de Mme Marie Delphine Ndiaye. Il s’agit de Me Saliou Dièye, expert fiscal. Une élection qui a été suivie du renouvellement du tiers sortant du Conseil de l’ordre.