Ouakam : Quelques irrégularités notées dans certains bureaux de vote

Ce dimanche 31 juillet 2022, les Sénégalais devront choisir les députés qui devront les représenter à l’Assemblée nationale. Au centre de vote des écoles Ouakam Camp 1 et Ouakam Camp 2, répartis en 14 bureaux de vote, le scrutin a débuté à 8 h, mais ce n’est pas encore le grand rush. Les personnes de 3e âge sont les premiers électeurs à venir à voter.



Cependant, des irrégularités sont à noter dans le bureau de vote n°8. Venus accomplir leur devoir citoyen, ces électeurs sont obligés de patienter. Dans la queue, la cinquantaine, Mame Yacine Diagne se lamente de cette situation. Selon elle, ils ont été retenus à cause d’un problème de doublon sur les listes d’électeurs. Cette dernière parle d’un manque d’organisation.



«Je suis vraiment fatiguée, car je suis venue ici juste après la prière du Fadiar pour pouvoir voter et rentrer tôt à la maison, afin de vaquer à mes occupations. Le problème qui se pose est que nos noms ne figurent pas sur le bureau où l’on doit voter. Il y a eu des doublons dans des listes d’électeurs dans le bureau n°8», signale-t-elle.



Abondant dans le même sens, Moustapha Diouf, venu de Kaolack, parle d’incompétence. Il soutient que cela ne devrait pas avoir lieu, surtout avec les nouvelles technologies. «Je suis venu pour accomplir mon acte de citoyenneté, mais depuis que je suis là, tous les bureaux fonctionnent sauf le bureau n°8 où je dois voter. On a fait tranquillement la queue, mais à notre grande surprise, une ou deux personnes sont sorties pour nous dire que le fichier n’est pas encore prêt. Cela prouve tout simplement qu’ils ne travaillent pas. En tout cas moi, c’est comme cela que je peux le qualifier», fulmine-t-il.



Interrogée, la présidente du bureau de vote n°8, Ndakhté Niang, confirme le doublon. Mais elle assure que le préfet va venir d’un moment à l’autre. Les noms inscrits sur les listes sont les mêmes que le bureau 9. Ils ont commis une erreur. On a signalé cela à la sous-préfecture, renseigne-t-elle.



Après un tour aux centres Camp 1 et Camp 2 de Ouakam, cap sur l’école 6 de Ouakam. D’après Samba Diaw, Président du bureau 1 de l’école 6, les choses se déroulent normalement, mais timidement. Sur 587 électeurs inscrits, 75 à 87 sont venus accomplir leur devoir civique. «Il n’y a pas d’affluence, à l’exception de quelques personnes qui viennent et sortent». En l’absence de beaucoup de mandataires, il souligne que tout se passe dans l’ordre.



Sous couvert de l’anonymat, cette dame n’est pas du tout étonnée du faible taux d’affluence. Pour elle, la plupart des gens attendent l’après-midi. «Comme tout citoyen, je suis venue voter, mais il n’y a pas d’engouement. Peut-être que c’est le dimanche et qu’ils viendront dans l’après-midi», espère-t-elle.



Cependant, celle-ci appelle les gens à venir massivement voter, car ils ont leur mot à dire. «J’invite les gens à voter parce que c’est un devoir civique».



Par rapport aux attentes, elle espère que les choses vont changer. «Il faut que les politiciens changent de comportement. Qu’ils ne soient pas à l’Assemblée que pour leurs intérêts. Souvent, c’est ce qui décourage les gens à venir voter», précise-t-elle.