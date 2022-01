Ouakam : Samba Bathily Diallo libère son fauteuil de maire

Samba Bathily perd à Ouakam

Samba Bathily Diallo, représentant de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la reconquête de la mairie de Ouakam a été battu au bureau de vote numéro 3.





D’après Walfnet, le Mouvement patriotique pour le développement (Mpd) d’Abdoul Aziz Gueye a eu 130 votes favorables. Il est élu d’ailleurs nouveau maire de Ouakam.





Bby dont la candidature était portée par Samba Bathily Diallo se retrouve avec 80 voix. C’est ce qui est ressorti des résultats affichés, tard avant-hier, à Ouakam. Le total des votants est de 347 pour ce centre Mamadou Diagne, l’un des plus grands centres de vote avec 8 bureaux, renseigne la même source.





Sur les trois grands centres de vote à Ouakam, c’est-à-dire l’école Camp qui polarise 22 bureaux de vote, l’école Mamadou Diagne avec 8 bureaux, et l’école Mbaye Diop, qui compte 15 bureaux, le Mpd du vainqueur, Aziz Gueye, l’emporte haut la main devant le maire sortant, Samba Bathily Diallo.





Pour l’école camp, Yewwi et le Mpd remportent plus de 10 bureaux sur les 22 comptés. Au niveau de l’école Mamadou Diagne, ils gagnent respectivement les 8 bureaux pour l’élection départementale et l’élection communale. A l’école Mbaye Diop, les deux raflent plus de 7 bureaux sur les 15 ouverts.