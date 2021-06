Oumar Bosso SAKHO, investi officiellement candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour briguer la Mairie de Diawara

Le dimanche 23 janvier 2022, se tiendront les élections locales au Sénégal. À Diawara (commune du département de Bakel) d'où est originaire l’honorable Député de la Diaspora, M. Samba KOÏTA, cofondateur de la formation politique APR en France, dans le cadre d’une large consultation initiée depuis 2019, la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Diawara, m’a désigné comme son candidat à la Mairie de Diawara.





Je suis un militant de la première heure de l'APR en France, membre de la CCR (Convergence des Cadres Républicains), et j'ai contribué à faire gagner à Diawara les projets politiques initiés par son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, d'abord en 2012, ensuite en faveur du OUI lors du référendum de mars 2016, puis plus récemment à la dernière élection présidentielle de 2019, avec des scores de plus de 60% à chaque fois à Diawara.





Je suis scientifique de formation (études de Physique), cadre en France, je fus pendant plus de quinze ans, Secrétaire Général de l'association CORÉDIA (Comité de Rénovation de Diawara), la plus grande association de développement dans le département de Bakel ; cette dernière a réalisé à Diawara la quasi-totalité des infrastructures éducatives, de santé, une station de potabilisation et un forage, etc., à la faveur du puissant soutien financier de la diaspora, c’est-à-dire les ressortissants de Diawara en Europe, qui soutiennent à la quasi-unanimité ma candidature, ceci afin de réaliser conjointement de nombreux projets.





Grâce à l'appui de nos partenaires de développement en Europe et ailleurs (ONG, structures hospitalières, universitaires,...), grâce à l'appui de collectivités territoriales en France, dans le cadre du partenariat Nord-Sud, j'ai pensé pour ma très chère commune Diawara, un mandat axé essentiellement sur le développement social, économique et environnemental, à l'heure où la préservation de la nature et de notre cadre de vie, est une priorité ; mon dessein est de rattraper le temps perdu et les nombreuses occasions manquées pour développer et changer le visage de Diawara, et ce développement se fera avec une véritable démocratie citoyenne.





Vive Diawara, vive la population de Diawara !





Oumar Bosso SAKHO

candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar

aux élections locales de janvier 2022

pour la Mairie de Diawara.