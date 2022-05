Oumar Gueye (ministre) : “Guy Marius Sagna et Seydina Touré ne peuvent pas avoir de contrat, ni de salaire…”

Le ministre Oumar Gueye parle du Capitaine Toure et Guy Marius Sagna

Le recrutement de l'activiste Guy Marius Sagna et de l'ex Capitaine de la gendarmerie, Seydina Omar Touré à la mairie de Dakar continue toujours de susciter des polémiques . Après la réaction musclée du chef de l'Etat Macky Sall la semaine dernière qui estimait "qu’un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon, il est révoqué". C'est au tour du ministre des collectivités territoriales ,Oumar Gueye de réagir.





S'exprimant au cours de la rencontre sur la revue des collectivités territoriales, le ministre déclare que les collectivités territoriales n'ont pas les compétences pour recruter des personnes en dehors de l'organigramme type mis en place.









"C'est impossible, tranche-t-il sur les ondes de la RFM. Même un maire qui voudrait le faire ne peut pas le faire. Parce que, tu fais un contrat qui n'est pas conforme aux organigrammes types. Ce contrat ne sera jamais visé par l'inspection du travail. Aucun bulletin de salaire ne pourra être payé à moins que le maire le maire leur prenne un bureau et les paie avec son propre argent. A l'heure où je vous parle, il n'y a aucun recrutement de par la loi qui s'est opéré dans une collectivité territoriale. Demandez qu'on vous montre le contrat, demandez qu'on vous montre le bulletin de salaire. Vous ne le verrez pas. C'est impossible. C'est la loi qui veut ça parce que c'est le percepteur municipal qui paie à base d'un bulletin conforme à la loi. Si le bulletin n'est pas conforme à la loi, aucun paiement ne pourra se faire”