Oumar Sarr : «Le Pds est un héritage de père en fils»

Initiateur du courant Suqqali Sopi avec Me Amadou Sall et Babacar Gaye, Oumar Sarr refuse d’être qualifié de traitre envers le pape du Sopi. «Je n’ai pas lâché Me Abdoulaye Wade qui reste un père et mon guide politique», a confié l’ex-numéro 2 du Parti démocratique sénégalais (Pds) dans un entretien avec Les Echos.





Et de marteler : «Wade ne peut pas considérer que je l’ai trahi parce qu’on ne s’est pas parlé depuis plus d’un an. Je ne peux pas accepter qu’il y ait une dévolution monarchique au sein du Pds. C’est-à-dire que le poste de Secrétaire général et chef de parti aille de père en fils. Ce n’est pas acceptable. C’est contre les statuts du parti. Si on l’avait dit au départ, je n’allais jamais adhérer au Pds».