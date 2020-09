Oumar Sarr, Me Amadou Sall et Babacar Gaye créent le Parti des Libéraux et Démocrates

Création du Parti Liberaux Democrates

Les anciens compagnons d’Abdoulaye Wade ont définitivement tourné le dos au Parti démocratique sénégalais (Pds) pour mettre sur pied une nouvelle formation politique dénommée Parti des Libéraux et Démocrates/And Suqali (PLD/AS). Ce, suite à une assemblée générale constitutive tenue le 31 août 2020.





En attendant la reconnaissance officielle par l’autorité, Babacar Gaye et Cie, dans un communiqué reçu, disent remercier « les milliers de Sénégalaises et de Sénégalais, à l'intérieur comme à l’extérieur du pays, qui se reconnaissent déjà dans notre projet politique et qui, de fait, avec ceux qui ont pu prendre part à l’Assemblée générale constitutive, nous ont fait confiance pour les représenter ».