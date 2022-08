Oumar Sy, député (YAW) : «Pourquoi je ne refuserai pas la présidence de l’Assemblée nationale»

«Vous savez Mamoudou, quand on rentre en politique, et si on se parle honnêtement, on ne peut pas dire qu’on n’a pas d’ambition». Telle est la réponse servie par la tête de liste des suppléants de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Oumar Sy au présentateur de l’émission Jury du dimanche à la question de savoir s’il a l’ambition d’être le président de l’Assemblée nationale dans cette 14ème législature.



Toutefois, le parlementaire a précisé qu’il n’y pense pas. «Mais pour dire simplement que s’il arrivait qu’on me propose d’occuper ce poste, je ne le refuserai pas. Ce n’est pas de la prétention. C’est tout simplement, pour moi, une station qui permet de travailler pour son pays parce que pour moi, être président de l’Assemblée nationale, cela n’a rien d’extraordinaire si vous jugez que vous en avez les compétences et l’ambition», a assuré le député.



Étayant ses propos, Oumar Sy soutient qu’à travers son parcours politique, ses compétences et son parcours académique, il pourra assumer ce poste. «Je n’ai pas dit que je suis candidat. Ce sont des choses qui se décident dans le cadre de la coalition. Si une telle question venait à se poser, cela se discuterait au niveau des membres. C’est la Coalition qui prendra la décision au final », a-t-il insisté. Avant de continuer: «le président Ousmane Sonko l’a évoqué lors de son point de presse pour dire que les discussions sont toujours en cours. Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre la décision qui en sortira entre leaders de l’inter-Coalition Yewwi-Wallu pour voir quelle sera la conduite à tenir une fois que l’Assemblée nationale sera installée ».



Cependant, Oumar Sy renseigne que ce qui est cohérent, aujourd’hui, si on devait aller dans le sens de vouloir candidater pour le poste de président de l’Assemblée nationale, cela se fera dans le cadre de l’Inter-Coalition. «Parce que si on le fait dans le cadre de la Caolition Yewwi Askan WI, nous n’avons aucune chance. Si Wallu le fait dans le cadre de sa coalition interne, là aussi, elle n’a aucune chance. En réalité Yewwi a 53 députés et Wallu en a 27 ». Le député explique: «quand vous allez dans les départements qui ont été gagnés par Wallu parce qu’ils portaient la bannière, il y a des députés issus de Yewwi qui ont été investis dans ces départements-là. Quand vous les retirez de ces départements et que vous les ajoutez à notre cagnotte, c’est cela qui donne 53 députés pour Yewwi et 27 pour Wallu ».