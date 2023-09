Ourossogui : Des militants de l’APR préparent un accueil spécial à Mimi Toure

La situation politique est très tendue en ce moment à Ourossogui. Les choses risquent d’être compliquées pour l’ancienne premier ministre Aminata Touré qui doit se rendre cet après midi dans ladite localité pour tenir une assemblée générale.





En effet, des militants de l’APR, particulièrement ceux de Moussa Bocar Thiam, ministre des télécommunications et par ailleurs maire de la commune de Ourossogui, se sont mobilisés pour attendre de pied ferme l'ancienne première ministre. Ils disent non à la présence de Mimi a Matam. Et pour cause, ils avancent que le Fouta est le titre foncier du président Macky Sall.





« Nous n’allons pas accepter l’arrivée de l’ancienne premier ministre Aminata Touré ici à Ourossogui car le Fouta est le titre foncier du président de la république Macky Sall. Nous les foutankés, nous sommes éduqués dans la dignité et la franchise alors que Mimi Touré est une traîtresse politique. vous dites que vous voulez aider Nous disons non à la présence de Mimi Touré dans la région de Matam car vous êtes persona non grata », a souligné leur porte-parole Abdoulaye Sy sur Rfm.