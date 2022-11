Ousmane Mara Diop sur Ousmane Sonko : « Il se victimise pour s’attirer la sympathie des populations »

Sonko se victimise selon Ousmane Mara Diop du Cese

Le leader du Pastef est attendu, ce jeudi, devant le doyen des juges pour une audition. Une convocation qui l’oblige à interrompre sa caravane intitulée « Nemeku Tour ». Sur cette initiative, nombreux sont ceux qui ne l’apprécient pas et Ousmane Mara Diop en fait partie. Lors d’une interview accordée à nos confrères de DakarActu, le membre du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) n’a pas mâché ses mots pour décrire le maire de Ziguinchor et son Nemeku Tour qui serait selon lui un leurre. « Ousmane Sonko est un manipulateur. Ce Nemeku Tour est absurde, argue-t-il. Cette tournée n’a rien de politique. C’est juste une stratégie qu’il s’est inventée. Il le fait juste pour échapper aux griffes de la justice qui l’a à l’œil dans le cadre de l’affaire qui le lie à Adji Sarr ».





Pour lui, l’objectif d’Ousmane Sonko serait de faire croire aux Sénégalais que l’État a instrumentalisé l’ouverture de son procès pour « l’empêcher de continuer son agenda ». Il ajoute : « Et partant de ce manège, il se victimise pour s’attirer la sympathie des populations Il est aidé en cela par ses complices de la Conférence des Leaders qui sont manipulés autant que certains Sénégalais le sont par le leader de Pastef ».