Ousmane Sène (Warc) : «Le problème de Mimi Touré, c’est…»

L’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré, continue de se rebeller, depuis son limogeage. Invité de l’émission «Jury du dimanche», ce 22 novembre sur iRadio/iTv, le directeur du Centre de recherches ouest-africain (Warc), Ousmane Sène, a fait savoir qu’Aminata Touré a raison de dire qu’avoir de l’ambition n’est pas un crime.Toutefois, souffle-t-il, «le problème, c’est qu’elle ne s'est pas fait adouber à Kaolack, à Kaffrine ou à Gossas. Et Grand-Yoff lui résiste toujours».D’après le chercheur, il faut avoir une certaine carapace politique. «Mais, à ce jour, à part les postes qu’elle a occupés au niveau du gouvernement, elle n’a jamais eu un poste électif. Or, ce sont les postes électifs qui permettent de mesurer le poids politique de quelqu’un», a analysé Ousmane Sène.