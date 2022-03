Ousmane Sonko à l’OFNAC

Le nouveau maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, se rendra la semaine prochaine à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) pour effectuer sa déclaration de patrimoine.



Élu premier magistrat de la capitale du Sud, le leader de Pastef est soumis à cette obligation légale.



«Elle sera rendue publique d’ailleurs», a ajouté le successeur d’Abdoulaye Baldé en annonçant la nouvelle, ce mardi 15 mars, en marge du Conseil municipal de sa ville.



Ousmane Sonko assure que son patrimoine n’a pas évolué depuis qu’il l’a déclaré pour la dernière fois.



«Vous l’avez déjà sur Internet, elle n’a pas changé, a-t-il lancé aux journalistes. Je ne suis pas riche, je n’ai rien de plus depuis la dernière fois. J’attendais juste d’être installé, mais nous l’avons déjà rempli et elle sera déclarée la semaine prochaine.»