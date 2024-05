Ousmane Sonko annonce une réunion interministérielle sur le trafic de bois et la déforestation dans les régions du Sud et de l’Est

Le Premier Ministre, Ousmane Sonko a informé, ce mercredi 29 mai, en Conseil des ministres de l’organisation prochaine d’une rencontre interministérielle sur «la délicate problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions Sud et de l’Est du pays ».





Car, renseigne-t-on, "il a relevé que les mesures mises en œuvre par le Gouvernement n’ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau, malgré les risques d’une catastrophe environnementale et écologique".





En perspective de ce conseil interministériel, Ousmane Sonko « a souligné l’urgence de procéder à l’audit des ressources financières importantes mises en place par l’État pour la montée en puissance de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS), en particulier celles destinées à la fourniture d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention et de matériels techniques ».