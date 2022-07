Ousmane Sonko attendu à Kolda ce mercredi: BBY veut contrer la mobilisation de Yewwi-Wallu

Un mercredi de tous les dangers à Kolda. Dans le cadre de la campagne en vue des élections législatives du 31 juillet prochain, le leader de l'Inter-coalition Yewwi-Wallu est attendu ce mercredi dans la capitale du Fouladou.



Ousmane Sonko et son équipe de campagne seront en caravane dans les rues de la ville de Kolda. Et cela passe par la mobilisation des militants et militantes de cette inter-coalition. Mais déjà, la coalition BBY de Kolda a prévu aussi une caravane a travers les artères de la ville. A en croire un des responsables de cette coalition au pouvoir, "BBY va organiser une contre mobilisation pour faire passer inaperçu Sonko au Fouladou. Notre groupe a les moyens nécessaires pour empêcher à la délégation nationale de l'Inter-coalition Yewwi-Wallu de dérouler son programme dans la ville de Kolda".