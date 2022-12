Ousmane Sonko donne des nouvelles de Pape Alé Niang

Après avoir rendu une visite au journaliste Pape Alé Niang, le leader du Pastef dit avoir trouvé un homme "toujours aussi déterminé face à l'injustice qu'il vit depuis plusieurs semaines".







Cependant, Ousmane Sonko assure que le journaliste est "extrêmement affaibli" à cause de la grève de la faim qu'il observe depuis plusieurs jours.





"Pape Alé a été de tous les combats pour la préservation de la démocratie sénégalaise.

Son combat est apolitique et Macky Sall lui-même a bénéficié de son engagement non partisan. Je demande au gouvernement de Macky Sall de le libérer immédiatement avant que l'irréparable ne se produise. Je demande également la libération de tous les prisonniers politiques et la fin des exactions contre les membres de l'opposition, de la société civile et les activistes", dit-il.