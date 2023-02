Ousmane Sonko et Alioune Tine s’affichent autour d’un “ceebu yapp”: Madiambal Diagne s’en mêle

Ousmane Sonko, Alioune Tine et Madiambal Diagne

Le fondateur du think tank AfrikaJom Center, Alioune Tine; a rencontré le leader de Pastef, Ousmane Sonko, autour d’un « ceebu yapp » (riz à la viande ). Une occasion « de discuter de la situation » du pays a fait savoir Alioune Tine. J’ai eu l’opportunité de rencontrer Ousmane Sonko, à l’heure du repas on amené, un bol de ceebu yap, qu’on a dégusté. On a largement discuté de la situation. Un homme politique ouvert avec des principes chevillés au corps. Je l’ai invité à être disponible au dialogue. pic.twitter.com/5XwiZndNjb — Alioune Tine (@aliounetine16) February 8, 2023









Une complicité entre les deux hommes qui a fait réagir Madiambal Diagne.





Pour le journaliste et patron du Quotidien « si ce plat (avait été) servi au domicile d'une personnalité proche de Macky Sall et montré ainsi, on en verrait qui persifleraient que le peuple a faim. »