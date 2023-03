Ousmane Sonko - Juan Branco : Voici l’homme qui les a mis en rapport

Juan Branco figure désormais dans le pool d’avocats de Ousmane Sonko. « J’ai été désigné par Ousmane Sonko, principal opposant à Macky Sall, menacé de mort, pour le représenter », a annoncé M. Branco sur Twitter, la semaine dernière.







Comment s’est nouée la relation entre les deux hommes, tous deux représentants d’une posture anti-système dans leurs deux pays respectifs ?





Un homme a joué un rôle central dans leur rapprochement : Me Cheikh Khoureychi Ba, lui-même avocat de M. Sonko. « Ousmane Sonko et Juan Branco ne se connaissent ni d’Eve ni d’Adam, indique-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique. On ne travaille pas avec des voyous, on travaille avec des avocats dignes de ce nom. Tout ce qui nous intéresse, c’est que Branco est un défenseur des libertés, engagé et efficace, qui accepte de nous prêter main forte. ».