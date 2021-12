Ousmane Sonko : «En recevant Djibril Ngom au Palais, Macky Sall a souillé l’institution présidentielle »

Le leader de Pastef-Les patriotes annonce une saisine de l’Assemblée nationale afin que le Président de la République Macky Sall soit traduit devant la Haute Cour de justice. Il l’a fait savoir, ce jeudi 2 décembre, lors du point de presse, organisée par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), au siège du Parti républicain pour le progrès (Prp) sur la Vdn. «Nous allons porter plainte contre l’ancien mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi à Matam qui s’appelle Djibril Ngom. Mais on ne peut pas laisser son mentor qui est Macky Sall parce que ce qui s’est passé, a prouvé que de bout à bout qu’il est derrière. Et cela en le faisant, il a trahi son serment », a soutenu Ousmane Sonko. Avant d’ajouter : «Pis, en le recevant au Palais, il a souillé l’institution présidentielle. Et c’est pourquoi nous considérons que nous ne pouvons pas laisser passer ces faits. Nous allons saisir l’Assemblée nationale pour que Macky Sall soit attrait devant la Haute cour de justice pour haute trahison ».





De ce fait, l’opposant politique a indiqué que la coalition Yaw va lancer dès demain une pétition auprès des populations pour la saisine de l’Assemblée nationale de cette question.