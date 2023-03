Ousmane Sonko : « Il y a de très belles perspectives entre nous et la France, si… »

Ousmane Sonko est résolument engagé à restaurer son image à l’international. D’où les multiples appels et interviews accordées à la presse internationale. Il est, notamment, en train de remodeler son discours sur la France. Dans un entretien accordé à la BBC, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), considère qu’il pourrait y avoir « de très belles perspectives » entre l’Afrique, le Sénégal en particulier et la France mais à une condition.











« Ce que je veux dire à la France : qu’elle ne pense pas que c’est une histoire de Ousmane Sonko ou de X ou de Y. C’est une histoire de la jeunesse africaine, des élites intellectuelles africaines. Il faut réactualiser la relation. Et si la France le comprend ainsi, il y aura de très belles perspectives entre nous ». Toutefois, le leader de Pastef avertit : « Mais si elle ne l’entend pas de cette oreille, pensant que le ton et le comportement paternaliste peut continuer, ça risque de très mal se passer comme on le voit au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso. Ce qui n’est pas souhaitable ».









Pour Ousmane Sonko, l’Afrique doit aller vers une autonomie dans les relations avec les puissances occidentales sans forcément les couper. « Je dis toujours à mes amis qu’il n’est pas souhaitable de rompre les relations avec la France. Il faut se retrouver autour d’une table et que chaque pays défende ses intérêts. L’Afrique a besoin de tout le monde et tout le monde a besoin de l’Afrique. La France à elle seule ne peut pas symboliser les relations de l’Afrique. Ce serait très réducteur » , poursuit-il.