Ousmane Sonko : « Je suis malgré moi sous résidence surveillée »

« Je suis malgré moi sous résidence surveillée », a déclaré l’opposant Ousmane Sonko dans une déclaration faite hier sur sa page Facebook dans laquelle il déplore les incidents de ce jeudi 16 février sur la corniche. Alors que son cortège revenait du tribunal après le renvoi du procès en diffamation l’opposant à Mame Mbaye Niang, le leader de Pastef a été extrait de force de sa voiture et embarqué dans un fourgon blindé de la Police qui l’a ramené à sa résidence de la cité Keur Gorgui.



Ousmane Sonko dénonce par-là la violation de sa liberté d’aller et de venir. « On me bloque chez moi de manière tout à fait illégale parce qu’aucun juge n’a décerné une ordonnance pour que je sois sous résidence surveillée », fulmine-t-il.



« Au moment où je vous parle, ajoute-t-il, je devais être à l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal pour célébrer avec eux (les Américains) leur fête d’indépendance. On me refuse tout déplacement hors de mon domicile barricadé par des chars de combat et des centaines de policiers ».