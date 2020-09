Ousmane Sonko : « La sortie de Macky Sall était une farce d’Etat »

Ousmane Sonko sur la sortie de Macky Sall

Sonko a vigoureusement réagi à la sortie du chef de l’Etat Macky Sall sur la RTS hier soir pour parler des inondations au Sénégal. Une intervention télévisée que l’opposant qualifie de farce. « La sortie de Macky Sall était une farce d’Etat, il a voulu se réfugier derrière le changement climatique », critique-t-il, face à la presse.





Ousmane Sonko qui a effectué ce matin une visite des sites inondés dans la banlieue dakaroise, a également saisi l'occasion pour appeler les Sénégalais à la solidarité nationale, suite aux pluies diluviennes qui ont occasionné des dizaines de familles sinistrées et fait six morts entre samedi et dimanche.