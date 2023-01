Ousmane Sonko : « Macky Sall est minoritaire et minorisé au Sénégal »

Macky Sall est minoritaire et minorisé au Sénégal

Dans un entretien accordé à France 24, ce vendredi 6 janvier 2023, Ousmane Sonko a vertement critiqué l’inimitié que le président de la République Macky Sall entretient avec son opposition. L’opposant qui dépeint la situation calamiteuse qui prévaut dans la scène politique sénégalaise, pointe la responsabilité du chef de l’Etat. « Depuis que Macky Sall est président de la République, on assiste à un phénomène inédit. C’est la première fois qu’un président de la République choisit qui doit aller à une élection », a dénoncé Sonko sur France 24.





Selon lui, c’est convaincu qu’il est minoritaire que le président Sall s’en prend à ses opposants pour anéantir leur carrière. « Il sait qu’il ne pèse plus absolument rien au Sénégal. Il est passé de 65% de score en 2012 à 46% lors des dernières élections législatives. C’est-à-dire qu’il est minoritaire et minorisé dans ce pays. Il sait que tous les Sénégalais lui ont tourné le dos à cause de sa gouvernance calamiteuse. Mais aujourd’hui sa stratégie c’est de communiquer sur l’international. De se présenter comme le seul capable de diriger le Sénégal, de gérer les intérêts internationaux, d’assurer une stabilité du Sénégal dans un contexte sous régional et régional extrêmement perturbé », fulmine-t-il.