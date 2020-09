Ousmane Sonko : « Moi, personne n’est mon chef dans l’opposition »

Ousmane Sonko sur le Chef de l'Opposition

Le président du parti Pastef suite à sa visite dans les zones inondées de la banlieue hier, a réagi au débat sur le statut de l’opposition agité ces derniers jours. « Vu la situation actuelle du pays, il est indécent de prétendre allouer 2 milliards à un chef de l’opposition. La preuve, ma démarche n'est pas la même que celle de beaucoup d’opposants.