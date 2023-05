Ousmane Sonko : « Si Macky Sall veut m’arrêter, il devra se salir les mains »

L’annonce de son arrestation imminente a mis le feu aux poudres à Ziguinchor où Ousmane Sonko s’est barricadé dans sa maison sise aux Hlm Néma. Le leader de Pastef n’en démord pas. « Si Macky veut arrêter Ousmane Sonko, il devra se salir les mains. Qu’il essaie. Je n’ai pas fui. Je suis dans le pays, je suis dans ma maison. Qu’il mette en branle toute son armada pour venir arrêter Ousmane Sonko. Que chacun prenne ses responsabilités », martèle-t-il.





Poursuivant, Ousmane Sonko ajoute : «quand l’État veut arrêter un de ses citoyens, j’estime qu’il sera très difficile qu’il ne puisse pas le faire. Maintenant, une fois qu’il l’arrête, quelles en seront les conséquences et comment gérer ces conséquences ? Là est la question. Et cette arrestation, je ne le lui faciliterai pas. Parce que c’est injuste et j’ai suffisamment subi d’injustices ».