Ousmane Sonko : "J'ai appelé ce matin monsieur Lansana Gagny Sakho"

Ousmane Sonko, Pastef

La réaction n'a pas tardé du côté de Ousmane Sonko après la dernière sortie de Lansana Gagny Sakho, dimanche dernier. Le leader du Pastef dit avoir eu un échange téléphonique avec avec Sakho et un rendez-vous est pris pour vendredi.





"J'ai appelé ce matin monsieur Lansana Gagny Sakho, directeur général de l’Office national d'assainissement pour lui faire part de mon intention de répondre à son invitation à une séance de travail sur la question de l'assainissement et, singulièrement, de la gestion des eaux pluviales.





Il s'est déclaré disponible à une telle séance technique avec un député, sanctionnée au besoin d'une visite de chantiers. Rendez-vous est donc pris pour ce vendredi matin", a écrit Sonko sur page Facebook.