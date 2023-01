Ousmane Sonko sur la France : «Nous avons un discours qui peut gêner»

Ousmane Sonko sur la France

Le candidat à l’élection présidentielle de 2024 a fait face ce vendredi 06 janvier aux journalistes de France 24 et de RFI. Plusieurs sujets ont été évoqués, y compris les rapports entre la France et le Sénégal.





Le leader du Pastef s’est prêté à une série de questions notamment les rapports entre la France et le Sénégal. Sur ce sujet, Ousmane Sonko se veut clair. «Nous avons été dépeints comme des antifrançais notoires. Nous n’avons rien contre la France et contre aucun autre pays», a affirmé le candidat à l’élection présidentielle de 2024. Cependant il tient à relativiser en affirmant qu’il y a un certain nombre d’actes que la France pose qui leur fait penser en tant qu’opposition de manière générale que la France prend fait et cause pour le Président Macky Sall pour des raisons qui lui sont propres. «Nous voulons appeler la France à revoir sa position sur ces problématiques», prône le leader de Pastef.





«Nous avons un discours qui peut gêner parce que c’est un discours qui appelle à une rupture dans les relations», a reconnu Ousmane Sonko. Il souligne qu’il y a certes des traditions séculaires entre les deux pays, mais elles sont assises sur des relations qui ne sont pas totalement roses.