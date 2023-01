Ousmane Sonko sur le probable 3e mandat de Macky : « C’est une honte pour le Sénégal et pour l’Afrique… »

Le débat du 3e mandat est une honte...

La question du probable 3e mandat de Macky Sall a été évoquée lors de l’entretien que le leader de Pastef, Ousmane Sonko a accordé, ce vendredi 6 janvier 2023, à France 24 et Rfi. A ce propos, Sonko estime que « c’est une honte pour le Sénégal et pour l’Afrique que ce genre de débat ne se pose que chez nous ». « Quand on a gouverné de la manière qu’il l’a fait avec des scandales à la pelle impliquant ses proches : ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu’il a mêlés à sa gouvernance. Quand on a gouverné dans la brimade en instrumentalisant la justice, on a toujours peur des lendemains », a déclaré Ousmane Sonko sur France 24.