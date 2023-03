Ousmane Sonko vs Mame Mbaye Niang, ce n’est pas encore fini

Le verdict est tombé hier dans l’affaire Prodac. Poursuivi pour diffamation, Ousmane Sonko a été condamné en son absence à 2 mois assorti du sursis et à payer 200 millions F CFA au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.



Selon les Echos, ce dernier prépare une autre plainte contre le leader de Pastef. Le journal précise que la procédure pourrait viser aussi Dr Samir Simon Boulos, le médecin qui a délivré à l’opposant un certificat médical, document que les avocats du maire de Ziguinchor ont brandi pour non seulement justifier son absence à l’audience d’hier mais aussi demander le renvoi du procès.



Requête qui n’a pas prospéré puisque leur client, poursuivi pour diffamation, a été reconnu coupable et condamné avec sursis. Ce qui ne l’empêche pas de rester dans la course à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Mame Mbaye Niang pourrait revenir à la charge pour faux et usage de faux.