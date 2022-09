Oussouye : Le forage de Karouneute s'effondre, 16 ans après sa construction

Construit il y a à peine 16 ans, en 2007, l'unique forage de Karouneute dans le Kassa, département de Oussouye s'est effondré hier jeudi. Pourtant, les populations, si l'on en croit les réactions sur Zig FM qui a donné l'information, n'ont cessé d'interpeller les autorités sur le danger que constituait ce château d'eau, qui finalement s'est écroulé et laisse les populations de Karouneute et environs dans le désarroi.



Ce forage ou château d'eau qui jusqu’ici a fortement contribué à résoudre le problème de l'accès à l'eau potable dans cette zone du département d'Oussouye n'aura pas vécu trop longtemps. Avec son effondrement hier jeudi en début d'après-midi, la problématique de l'accès à l'eau potable redevient une équation pour les habitants de Karouneute. Ces derniers étant dans le désarroi ne semblent être surpris par cet incident. Selon un des habitants interrogé par nos confrères, l'ouvrage présentait des signes de vétusté. Hilaire Diédhiou de confier : " Depuis le début de l'hivernage, le château s'est incliné et il s'est écroulé hier vers les coups de 13 heures. C'est une mauvaise construction, parce qu'il avait présenté des signes depuis longtemps et tous le monde avait peur, aujourd'hui malheureusement, il s'est effondré".