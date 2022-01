Ouverture des bureaux de vote : Kédougou traîne encore les pieds

Ce dimanche, journée d'élection, jusqu'à huit heures trente minutes, le vote n'a pas encore démarré au centre Bakary Dansokho, un des huit lieux de vote de la commune de Kédougou. Et pour cause, des membres des bureaux de vote qui pour la plupart sont arrivés avec une heure de retard. Conséquence, la mise en place du matériel électoral a pris pré d'heure. Les électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de vote depuis six heures du matin commencent déjà à fulminer leur colère. Interpellés par Seneweb, ces membres des bureaux de vote reconnaissent leur retard et promettent de tout mettre en œuvre pour que tous les électeurs accomplissent leur droit civique.