Paix et stabilité en Afrique : Le Japon prêt à accompagner le Sénégal qui assure la présidence de l’UA

La 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 8) prévue les 27 et 28 août 2022, aura lieu sous le magistère du Sénégal à la présidence de l’Union africaine (UA).





Ainsi, le gouvernement japonais souhaite mettre en avant sa coopération avec le "Pays de la Téranga", pour la réussite de l’événement.





C’est le nouvel ambassadeur du Japon au Sénégal, Izawa Osamu, qui l’a fait savoir hier, à l’occasion de la fête nationale célébrant la naissance de l’empereur Naruhito.





‘’Le rôle du Sénégal est primordial pour la stabilité de la région et de l’Afrique dans son ensemble. Et le gouvernement du Japon apprécie hautement les efforts du gouvernement sénégalais et lui apporte le soutien nécessaire, y compris au Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique’’, annonce-t-il.





Selon le diplomate nippon, ‘’le Sénégal, bastion de la démocratie en Afrique, partage des valeurs fondamentales avec le Japon et constitue un partenaire précieux pour notre diplomatie de paix. La paix et la stabilité doivent être une condition préalable au développement économique que la TICAD vise à atteindre’’.