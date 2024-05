Palais de la République : la réponse de Diomaye Faye aux féministes

Le Président Bassirou Diomaye Faye a nommé Fatou Kiné Diakhaté directeur de cabinet adjoint. C’est la première fois dans l’histoire du Sénégal qu’une femme occupe ce poste stratégique. «Fifi», pour les intimes, va donc seconder Mary Teuw Niane, le directeur de cabinet du chef de l’État.



Elle est depuis 2021 la coordinatrice de la section Diaspora du Mouvement nationale des cadres patriotes (Moncap). Auparavant, elle était secrétaire exécutif du même organe de Pastef.



D’après Vox Populi, qui reprend le communiqué annonçant sa nomination, Fatou Kiné Diakhaté est diplômée de l’université Sorbonne Paris-Nord. Elle est passée aussi à l’université Paris 8 Vincennes, d’après Libération, qui souligne qu’elle est diplômée en économie internationale et en finances. «Elle a travaillé à la Société générale à Paris, au Crédit agricole et à l’Agence française de développement», notamment, complète le journal.



Cette nomination va-t-elle calmer un peu la colère des féministes ? Elle survient en tout cas alors que le nouveau régime est fortement critiqué à cause de la faible représentation des femmes dans le gouvernement Ousmane Sonko (4 sur 30).