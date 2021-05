Palestine : Ghazouani exprime son soutien indéfectible à Mahmoud Abbas

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu au téléphone, samedi soir, avec le Président de l'Autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas Abou Mazen.



Au cours de l'appel téléphonique, Son Excellence le Président de la République a félicité le Président de l'Autorité palestinienne et le peuple palestinien à l'occasion de l’Aid El-Fitr.



Il lui a également, exprimé la sympathie et la solidarité du peuple mauritanien et de ses dirigeants avec la résistance et le peuple palestiniens, dans les différentes étapes de leur lutte légitime pour l’établissement d’un État palestinien avec Al Qods Al Charif comme capitale.



Son Excellence le Président de la République a réaffirmé au Président de l'Autorité palestinienne la position constante et ferme de la Mauritanie sur la question palestinienne, fermement exprimée par le peuple mauritanien, toutes composantes confondues, et à tous les niveaux, et concrétisée dans les multiples marches auxquelles les imams, la société civile et des militants de divers horizons (syndicats, médias, partis politiques) ont participé.



Il a exprimé par la même occasion, la préoccupation de la Mauritanie par rapport à l'évolution de la situation dont elle suit de près les derniers développements.



A son tour, le Président de l'Autorité palestinienne a remercié Son Excellence le Président de la République pour son appel, et à travers lui, le peuple mauritanien, pour ses positions constantes bien connues vis-à-vis de la cause palestinienne.