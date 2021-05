Papa Mahawa Diouf (APR): «Il est impossible de voler les élections au Sénégal»

Le débat sur la fiabilité du fichier électoral est plus que jamais d’actualité. D’autant plus que les élections locales se profilent à l’horizon. Devant le Jury du dimanche de ce 23 mai sur Iradio, le Directeur général de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique, par ailleurs coordonnateur de la cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a recardé les membres de l’opposition. «Au Sénégal, il est impossible de voler des élections. Cela est dépassé. Le fichier est fiable. C’est inexact de dire qu’il y a des inscriptions supplémentaires. Le Sénégal n’est pas une République bananière où il est passible de faire du fichier électoral ce que l’on veut. Le système électoral sénégalais est préservé », a lancé ce membre de la task force républicaine.





Papa Mahawa Diouf d’accuser: «Je ne pense pas qu’il ait un problème de fichier électoral dans le pays. C’est l’opposition qui a demandé le report des élections. Tout le reste que n’est que polémique qui cache une impréparation, un manque de sérieux dans le travail politique qui nécessite qu’on aille vers les populations ».