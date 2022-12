Papa Mahawa Diouf «retire» à Pape Alé Niang sa carte de presse

Pour le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Papa Mahawa Diouf, ne classe plus Pape Alé Niang parmi les journalistes. Dans un entretien paru ce jeudi dans Enquête, il déclare que le directeur de publication de Dakar Matin «a été un grand journaliste jusqu’au jour où il a décidé de servir les intérêts de Pastef, en perdant toute sa neutralité».



Celui qui porte aussi la casquette de porte-parole de Benno Bokk Yakaar (pouvoir) martèle : «Ce qu’il fait n’a rien à voir avec le métier de journalisme. On peut le considérer comme un politicien qui passe son temps à défendre ses amis.»



Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier. Il est poursuivi, notamment, pour diffusion de fausses nouvelles et de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie.